Mercato Juventus: cosa è successo ieri lunedì 25 luglio 2022

Juventus, è il momento delle cessioni: i nomi sul piede di partenza. Juventus, nuova pista estera per Arthur. Juve, i tifosi confidano nell'ex Milan per liberare il posto a Paredes. Juventus: intensificati i contatti con PSG per Paredes. La Juve continua a insistere per Paredes e Morata. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Kim, Paredes e De Ketelaere. Juventus, Conte e Paratici prepararono un altro sgambetto: tifosi in ansia. Juventus, i tifosi dicono sì al ritorno di Morata ma c’è una condizione.