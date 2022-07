26-07-2022 11:08

Le brutte notizie non vengono mai da sole. I tifosi della Juventus si sono risvegliati con gli aggiornamenti legati all’infortunio di Pogba e la consapevolezza di poter perdere il Polpo per due mesi e più ma non è stata l’unico colpo al cuore della giornata.

Sono le conseguenze del forfait del francese a preoccupare perché ora cambiano le strategie di mercato della Vecchia Signora e si dovranno rivedere alcuni piani.

Paredes indispensabile ma ora Rabiot non si vende più

Se resta ancor più importante di prima arrivare a Paredes, il regista che Allegri chiedeva per completare il reparto di centrocampo, c’è un altro aspetto strettamente legato al ko di Pogba. La Juve ha deciso di togliere dal mercato Rabiot.

Rabiot si allenava con l’under 23, ora torna titolare

Il centrocampista non era partito per la tournèe in Usa per motivi personali e si stava allenando con l’Under 23. La mamma-agente Veronique intanto stava lavorando per un suo ritorno al Psg ma ora è tutto bloccato.

Allo stato è proprio Rabiot il sostituto naturale di Pogba e la sua cessione è stata bloccata.

I tifosi della Juve disperati nel rivedere Rabiot ancora in campo

Fioccano le reazioni dei tifosi: “Meglio nessuno che Rabiot, almeno non fa danni”, oppure: “non facciamo l’errore di trattenere Rabiot per questo infortunio.. si era visto che serviva un centrocampista di livello Top per aiutare Pogba a maggior ragione dopo questo infortunio ..” e ancora: “Inizia l’effetto Rabiot. La iella che porta questo individuo non è quantificabile, tutti i suoi pari ruolo si fanno male a catena finché lui non ottiene il posto in squadra. Così da 3 anni. Deve sparire” e anche: “Questa è stata la macumba della mamma di Rabiot”.

Il panico si diffonde sul web: “Ricominciare con Locatelli rabiot e Mckennie non me lo merito” e ancora: “La cosa negativa per la Juventus non è l’infortunio di Pogba ma il fatto che adesso Rabiot sia tolto dal mercato”

C’è chi scrive: “L’inizio del campionato è fondamentale e sapere di avere i Rabiot e Zakaria sul quale puntare è avvilente. Senza Pogba non è vera Juve e si rischia di partire male come l’anno scorso” e poi: “le squadre si fanno a centrocampo e noi siamo passati da un centrocampo Rabiot-Locatelli-Zakaria al centrocampo Rabiot-Locatelli-Zakaria”.

Il popolo bianconero è scatenato: “La mossa peggiore che possiamo fare adesso è cedere Fagioli e Miretti e tenerci Arthur e Rabiot” e ancora: “Un altro anno con Rabiot titolarissimo potrei non farcela” e infine: “Cmq alla prima Rabiot non c’è per squalifica fiuuuuu”.

