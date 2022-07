26-07-2022 18:56

Le strade della Juventus e Aaron Ramsey si separano. Ad annuncialo è la stessa società bianconera, che dai suoi profili social annuncia la rescissione del contratto con il gallese ex Arsenal. Ancora da scoprire i dettagli dell’operazione, ma intanto i tifosi bianconeri possono togliersi un bel peso e, soprattutto dopo l’infortunio che terrà lontano dai campi per almeno un mese, un mese e mezzo, Paul Pogba, pregustano un grande colpo a centrocampo.

Juve-Ramsey, un amore mai sbocciato

Arrivato sotto la Mole da svincolato dai Gunners nel 2020, Ramsey non è mai riuscito a imporsi nello scacchiere bianconero. Così, tra una serie infinita di infortuni e dichiarazioni anche al veleno, dopo il prestito non fortunato della scorsa stagione ai Rangers di Glasgow, la Juventus alleggerisce il proprio monte ingaggi e saluta il giocatore:

Ufficiale la rescissione del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo, Ramsey! Forse ti può interessare Juventus: Pogba fuori due mesi Il Polpo dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico.

Juve, fuori Ramsey i tifosi puntano Milinkovic-Savic

La notizia, attesa ormai da mesi ha scatenato i sogni dei supporter della Vecchia Signora, che ora chiedono a gran voce di portare sulla sponda bianconera del Po il grande sogno di mercato: Sergej Milinkovic-Savic. I commenti di chi attende il Sergente ora in forza alla Lazio si sprecano. Qualcuno scrive: “È costato più Ramsey che CR7 e ora o Milinkovic-Savic o Paredes” e ancora: “Sto godendo come un maiale ora tutto su Milinkovic-Savic per favore”, “Per favore vendete altri due/tre e puntate tutto su Milinkovic-Savic”, “Aaron Ramsey Out – Milinovic Savic IN!!!”, “Un bel all inn su Milinkovic-Savic e ci abbracciamo..”, “Dai prendiamo Milinkovic-Savic e un terzino sinistro di B, uno a caso , sarà sempre più forte di Alex Sandro e il mercato in entrata sarà ottimo”.

Juventus, strada in salita per Milinkovic-Savic

L’operazione per portare a Torino il centrocampista serbo non è semplice. In primis, perché il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non pare disposto ad abbassare le sue pretese dai 70-80 milioni di euro. Inoltre, non occorre dimenticare la concorrenza di diversi club di Premier Legue, con Arsenal, United e Chelsea che avrebbero anche già avviato i contatti. Senza trascurare, infine, la minore voglia rispetto al passato del Sergente di cambiare aria. Ma dopo la rescissione di Ramsey, e una volta trovata la quadra anche con Arthur e Rabiot, la Juve potrebbe davvero stupire ancora tutti e arrivare ad accontentare le richieste dei tifosi. Sognare non costa nulla, specie durante questa sessione di mercato a forti tinte bianconere.