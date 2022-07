Chelsea, Juventus e Newcastle pensano a Timo Werner

26-07-2022 19:32

Il centravanti tedesco del Chelsea Timo Werner, ex prodigio del Lipsia, potrebbe presto lasciare Stamford Bridge. Werner infatti non viene visto come un titolare da Thomas Tuchel, che spesso gli preferisce una mezza punta adattata come Kai Havertz.

Tante sono le squadre che stanno pensando al tedesco, tra le quali anche la Juventus, che cerca un’altra punta viste le difficoltà di riprendersi Morata. Oggi la BILD però riferisce anche dell’interesse del Newcastle, con la proprietà dei Magpies che potrebbe offrire cifre da capogiro pur di accapparrarsi il classe 1996.

