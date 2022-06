Mercato Juve LIVE, diretta: Juventus: scatto Di Maria, la lista dei partenti è sempre più lunga

Juventus: scatto Di Maria, la lista dei partenti è sempre più lunga La Juventus è molto attiva sul mercato. La Juventus pare decisa a sborsare ben sette milioni di euro netti per accontentare l'entourage dell'argentino e farlo diventare, una nuova stella della rosa bianconera. Le operazioni Pogba - Di Maria sono decisamente impegnative, per la Juventus che sta cercando di recuperare cash dal fronte cessioni. Curiosamente il francese ha un ingaggio pari a sette milioni di euro netti, esattamente quelli che la Juventus sta offrendo ad Angel Di Maria. Leggi l'articolo 09:24

Juventus, i nomi promessi da Cherubini ad Allegri Come riportato da Tuttosport nella giornata di oggi, sarebbe andato in scena un incontro tra l'allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Federico Cherubini. I contatti tra queste due aree della società sono continui e costanti, ma ogni tanto serve riunirsi per fare un punti generale. Vai all'articolo 10:12

Juventus, incredibile indiscrezione su Koulibaly

Il quotidiano Il Mattino riporta un'indiscrezione che manderà su tutte le furie i tifosi della Juventus. Sembra che il difensore partenopeo Kalidou Koulibaly, da tempo seguito dai bianconeri, avrebbe confidato ai propri amici più stretti che non si trasferirebbe mai alla Juve per non essere considerato un traditore dai tifosi del Napoli. Niente Juve per il forte senegalese dunque, ma rimane ancora in alto mare la trattativa per il rinnovo di contratto con gli Azzurri.Leggi l'articolo11:10