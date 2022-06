Juventus, i nomi promessi da Cherubini ad Allegri

19-06-2022 10:11

Come riportato da Tuttosport nella giornata di oggi, sarebbe andato in scena un incontro tra l’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Federico Cherubini. I contatti tra queste due aree della società sono continui e costanti, ma ogni tanto serve riunirsi per fare un punti generale.

Dall’incontro sarebbero usciti quattro nomi: Di Maria, Koulibaly, Zaniolo e Arnautovic. Tutti nomi di altissimo profilo, e per i quali serve fare in fretta per anticipare la concorrenza internazionale. Tra l’altro, al momento, nessuno dei quattro è veramente vicino a vestire la maglia della Vecchia Signora.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE