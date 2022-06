Juventus: scatto Di Maria, la lista dei partenti è sempre più lunga

19-06-2022 09:23

La Juventus è molto attiva sul mercato. In attesa dell’ufficialità di Paul Pogba, il club bianconero sarebbe anche vicino a chiudere la trattativa con Angel Di Maria. Intanto la lista dei possibili partenti si starebbe allungando.

Juventus, Di Maria sempre più bianconero

La società bianconero ha fretta di portare a termine le due operazioni di mercato alle quale tiene maggiormente, ovvero quelle legate a Paul Pogba e Angel Di Maria. Il francese sembra ormai cosa fatta (si attende solo l’ufficialità). Buone nuove anche sul fronte Angel Di Maria. El Fideo sarebbe sempre più intenzionato ad accettare la proposta bianconera.

Si parla di un accordo sulla base di una stagione con uno stipendio importante garantito a El Fideo. La Juventus pare decisa a sborsare ben sette milioni di euro netti per accontentare l’entourage dell’argentino e farlo diventare, per una stagione, una nuova stella della rosa bianconera.

Juventus, anche Rabiot nella lista dei partenti

Le operazioni Pogba-Di Maria sono decisamente impegnative, a livello economico, per la Juventus che sta cercando di recuperare cash dal fronte cessioni. La lista dei possibili partenti si allunga di giorno in giorno. In attesa di capire quale sarà il futuro di Matthijs de Ligt, attenzione alla posizione di Adrien Rabiot.

Curiosamente il francese ha un ingaggio pari a sette milioni di euro netti, esattamente quelli che la Juventus sta offrendo ad Angel Di Maria. Il centrocampista ha ancora un anno di contratto con la Vecchia Signora ma, al momento, il rinnovo non sembra una soluzione percorribile. Se dovesse arrivare l’offerta giusta, l’ex PSG potrebbe anche fare le valigie. Dall’Inghilterra si parla di diversi club di Premier League interessati.

Juventus, tanti ormai fuori dal progetto

Ci sono anche diversi giocatori che, di fatto, sono fuori dal progetto bianconero. I nomi sono noti: Aaron Ramsey, Arthur, Moise Kean e Daniele Rugani. Per quanto riguarda il gallese, la società bianconera sta cercando di trovare un accordo per la rescissione del contratto in essere (in scadenza a giugno 2023).

Si attendono offerte per il brasiliano Arthur. L’attaccante azzurro Moise Kean è un caso. Il riscatto è obbligatorio ma si cerca già una nuova sistemazione (ritorno in Premier League?). Daniele Rugani (contratto garantito sino al 2024) avrebbe estimatori in Spagna. Cedendoli tutti e quattro, la Juventus risparmierebbe circa 18 milioni di euro di stipendi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE