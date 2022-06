Koulibaly alla Juve: le parole agli amici spezzano il cuore dei tifosi

19-06-2022 10:47

Incassato l’addio di Insigne, quello più che probabile di Mertens e iniziate a metabolizzare seriamente le possibili partenze di Ospina, Fabian e dello stesso Osimhen, i tifosi del Napoli hanno un incubo a cui non vogliono proprio pensare: l’addio di Koulibaly. Ma c’è un incubo peggiore, ancor più difficile da digerire qualora dovesse materializzarsi nel corso di questa sessione di mercato: la cessione di Koulibaly alla Juventus.

La paura dei napoletani: Koulibaly come Higuain e Sarri

Tra i supporter azzurri è vivo il ricordo dell’estate del 2016, quella della “fuga” di Higuain verso la Vecchia Signora. Le visite mediche svolte in gran segreto, le dichiarazioni fuorvianti durante la Copa America – “tifosi del Napoli, state tranquilli” – e poi l’improvviso approdo in bianconero per 90 e più milioni. Analoga amarezza, seppur attenuata dal precedente passaggio al Chelsea, ha suscitato il “tradimento” di Sarri, che nel 2019 accettò con entusiasmo la panchina della Juventus. Insomma, i trasferimenti da Napoli a Torino, anche se con tappe intermedie, non sono mai visti di buon occhio.

La confessione di Koulibaly sul futuro agli amici più stretti

Il timore, visto anche il fiorire di indiscrezioni e rumors di mercato, è che la storia possa ripetersi. Ma il quotidiano Il Mattino, per quanto possa servire, tranquillizza tutti. Spunta una confessione di Koulibaly agli amici più stretti: “Non andrò mai alla Juve“. Parole che, se possono servire a ‘calmare’ i tifosi del Napoli, valgono come un colpo al cuore per quelli della Juve, che già sognano una retroguardia praticamente impenetrabile formata dal ‘Comandante’ e da De Ligt.

Koulibaly tra Napoli e Juventus, sui social è bagarre vera

Sui social è bagarre sul conto del difensore senegalese. Giovanni, tifoso del Napoli, fa un appello al difensore: “Caro Kalidou puoi per favore smentire le voci che danno di un tuo passaggio alla Juventus? Hai sempre detto che non andrai mai alla Juve per rispetto dei tifosi Napoletani e noi ci crediamo tu sei un uomo di parola non sei Higuain il traditore”. Mick ha una certezza: “Chi pensa che KK possa accettare la Juve non conosce Koulibaly“. Gianluigi non concorda del tutto: “Lo vedo improbabile che possa andare alla Juve ma non sarei così perentorio”.

E i tifosi bianconeri? “Non so se dietro la cessione di Demiral ci sia un piano per arrivare a Koulibaly, ma dovesse essere così il buon Cherubini overperformerebbe oltre ogni aspettativa”, scrive Dnabianconero. “No, un rifiuto da Koulibaly proprio non potrei accettarlo”, fa sapere Carlotta. “Ma non è che Koulibaly sarebbe il sostituto e non il partner di De Ligt? No, perché così saremmo punto e a capo”, il timore di Hans.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE