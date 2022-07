Ramsey, Arthur e non solo: il mercato in uscita della Juve

Dopo i tre importanti colpi in entrata, per la Juventus è il momento di lavorare anche sugli esuberi e sulle cessioni. Restano da tempo in uscita Ramsey e Arthur. Per il gallese l'ipotesi più probabile è quella che porta alla rescissione consensuale del contratto : l'entourage dell'ex Arsenal chiede 4 milioni di buonuscita , mentre la Juve ne vorrebbe spendere 2.Approfondimento12:54