Mercato Juve, indiscrezioni in Premier: colpo dal Liverpool

Il mercato invernale si è appena concluso, ma già impazzano le speculazioni in vista della sessione estiva. Secondo quanto riporta il tabloid britannico "Sun", la Juventus starebbe pianificando una maxi operazione da 150 milioni di sterline (quasi 180 milioni di euro) per aggiudicarsi il difensore del Liverpool Virgil van Dijk nella prossima stagione.

Il centrale olandese, che quest'anno ha sfiorato il Pallone d'Oro ed è considerato il miglior difensore d'Europa, sarebbe stato individuato come tassello importante in ottica Champions League.

Il quotidiano britannico riporta una presunta fonte interna al club torinese: "Pensiamo che van Dijk potrebbe essere pronto per una nuova sfida alla fine della stagione. La Juventus sta quindi attivamente pianificando un'enorme offerta per la prossima estate".

A intensificare le voci di un addio di van Dijk a giugno una recente intervista, in cui non ha assicurato il suo futuro a Liverpool: "Ho adesso 28 anni e voglio realizzare ogni mio sogno. La vita può essere corta e così la carriera. Sto molto bene al Liverpool e mi trovo bene con l'allenatore. Non possiamo però fare programmi troppo a lungo termine".

Da Torino arrivano le prime smentite: secondo quanto riporta calciomercato.com, i bianconeri non sono intenzionati a spendere una tale cifra per l'oranje.

