Mercato Juve: Ronaldo spinge per un nuovo colpo a centrocampo

La Juventus sempre a caccia di qualità a centrocampo ha rimesso gli occhi su un obiettivo cercato a lungo in passato: James Rodriguez. La stella colombiana, tornata al Real Madrid la scorsa estate dopo due stagioni poco soddisfacenti al Bayern Monaco, non rientra nei piani di Zinedine Zidane per la prossima stagione, e si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova destinazione.

Secondo quanto riportano i giornali spagnoli, il trequartista 28enne è cercato in Italia dalla Juventus e dal Napoli, che lo aveva cercato a lungo l’estate scorsa ed era stato a un passo dall’ingaggiarlo. Ora sarebbero invece in pole gli emissari di Fabio Paratici, che possono contare sul forte sponsor di Cristiano Ronaldo per attirare il giocatore a Torino: non a caso Rodriguez ha lo stesso agente di CR7, Jorge Mendes.

Il contratto di Rodriguez scade nel 2021, ragion per cui i blancos lo venderanno in estate per monetizzare la sua cessione: il valore del suo cartellino è nettamente sceso, e il Real non chiederebbe più di 30 milioni di euro.

Sarri è alla ricerca di un trequartista puro, un ruolo che attualmente manca nella rosa bianconera, e la preferenza potrebbe proprio andare al colombiano.

Sulle sue tracce anche alcuni club di Premier League, tra cui l’Everton di Carlo Ancelotti (suo grande estimatore) e il Manchester United, alla ricerca di un sostituto di Paul Pogba.

SPORTAL.IT | 08-04-2020 14:20