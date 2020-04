Mercato Juve: blitz con Raiola, affondo per il centrocampista

La Juventus si muove con decisione per rinforzare il reparto di centrocampo. Nella lista acquisti degli uomini di mercato bianconeri non ci sono solo Paul Pogba, Sandro Tonali e Houssem Aouar: il nome che si sta seguendo con più determinazione in queste ore è quello di Donny van de Beek, gioiello dell’Ajax classe 1997, giocatore in grado di coprire più zone della mediana, dalla mezzala al ruolo di trequartista.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, la Juventus è pronta a imbastire la trattativa potendo contare sull’ottimo rapporto con l’intermediario del giocatore olandese, Mino Raiola.

Il potente procuratore italo-olandese, che solo un anno fa portò Matthijs de Ligt proprio dall’Ajax a Torino, sta spingendo fortemente per questa soluzione, nonostante la concorrenza di alcuni grandi club di Premier League e del Real Madrid.

Van de Beek nella scorsa stagione fu a un passo dai blancos, ma poi l’affare sfumò per volontà del giocatore, che decise di restare un altro anno nei Lancieri: questa potrebbe essere la stagione giusta per il salto di qualità. L’oranje è valutato 45 milioni di euro e ha un contratto in scadenza nel giugno 2022.

In una recente intervista alla rivista Helden, Van de Beek si era così espresso sul suo futuro: “Non andrò solo da chi mi vuole, contano anche altre cose, come ad esempio la mia congenialità al sistema di gioco e la disponibilità del club in cui andrò a farmi giocare tanti minuti. Real Madrid? Non ho ancora iniziato a prendere lezioni di spagnolo, non so ancora cosa farò”.

