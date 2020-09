Mercato Juventus: bonus al Barcellona per sbloccare Suarez

La Juventus ha fretta di concludere l’acquisto del nuovo attaccante da affiancare a CR7 e Dybala. Sempre più le indiscrezioni che vorrebbero i bianconeri ad un passo dal portare a Torino l’attaccante Luis Suarez.

Dopo aver presentato Arthur, i vertici bianconeri sono tornati alla carica con il Barcellona per avere il via libera e chiudere la trattativa con Luis Suarez. L’accordo con il Pistolero sarebbe già stato trovato (si parla di un accordo sulla base di due o tre anni a 10 milioni a stagione). Si starebbe lavorando anche per risolvere un intoppo burocratico legato alla cittadinanza.

Ora c’è da accontentare i blaugrana. Secondo Sky Sport, la Vecchia Signora sarebbe disposta a riconoscere al Barcellona un indennizzo sotto forma di bonus legati alle prestazioni del bomber in bianconero (Luis Suarez ha ancora un anno di contratto garantito dal Barcellona).

I rapporti tra Juventus e Barcellona sono ottimi, come confermato dallo scambio Pjanic-Arthur. Di conseguenza, filtra ottimismo circa una buona conclusione della trattativa per l’attaccante uruguaiano.

Attenzione alle altre concorrenti. Il 33enne bomber blaugrana piacerebbe molto anche a PSG (tornerebbe a giocare con Neymar) e Atletico Madrid. Tuttavia, al momento, la Juventus pare in pole position.

Intanto la stessa Juventus continua a monitorare la situazione Edin Dzeko. Fino a quando non sarà certa di poter avere Luis Suarez, il bosniaco resterà nell’orbita bianconera (anche se la Roma non sembra intenzionata a lasciarlo partire).

Da capire anche quando Gonzalo Higuain farà le valigie. Il fratello/agente del bomber ha fatto sapere che “non ci saranno problemi”. La Juventus attende di sapere quando e dove il Pipita andrà a giocare, così da risolvere il contratto in essere.

OMNISPORT | 03-09-2020 08:19