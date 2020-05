Mercato Juventus: cinque opzioni per sostituire Higuain

La Juventus sta valutando, con attenzione, come muoversi sul mercato per migliorare la propria rosa. Il dubbio maggiore riguarderebbe il pacchetto offensivo e, in particolare, la posizione del bomber argentino Gonzalo Higuain.

Il Pipita, alle prese con un momento personale difficile, ha ancora un anno di contratto garantito con la Vecchia Signora e, come ribadito, più volte, dal padre, vorrebbe onorare l’accordo con il club bianconero fino alla conclusione naturale del contratto (giugno 2021).

Tuttavia, si continua a vociferare di un suo possibile addio (MLS?). Infatti, sono in costante aumento i profili di attaccanti accostati alla Juventus. Al momento, se ne contano ben cinque. Alcuni sono star affermate, altri giocatori su cui scommettere.

Il nome di Mauro Icardi è sempre molto chiacchierato. Il PSG non ha ancora deciso se riscattarlo o meno dall’Inter e l’ex capitano nerazzurro non ha mai nascosto il suo desiderio di indossare la casacca bianconera. Molto dipenderà dalla richiesta economica dell’Inter.

Piacerebbe molto anche Pierre Aubameyang. Il centravanti dell’Arsenal, 30 anni, ha un solo anno di contratto con l’Arsenal e non pare intenzionato a rinnovarlo. La Juventus potrebbe essere la soluzione migliore per rilanciarsi ad altissimi livelli. Attenzione al Barcellona.

Ci sono poi due piste meno pubblicizzate ma comunque intriganti che portano, rispettivamente, a Luka Jokic, di proprietà del Real Madrid (non ha ancora fatto vedere nulla del suo potenziale) e Arkadiusz Milik, ancora non certo di restare a Napoli.

Infine, nelle ultime ore, si è parlato molto di un possibile interesse, da parte dei bianconeri, nei confronti di Raul Jimenez, attaccante 29enne di proprietà del Wolverhampton. Il messicano sta disputando una stagione super e sarebbe una vera e propria scommessa ma costerebbe anche meno rispetto ad altri obiettivi.

SPORTAL.IT | 20-05-2020 09:56