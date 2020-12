Mercato Juventus: Cristiano Ronaldo dà un indizio sul suo futuro

Cristiano Ronaldo compirà 36 anni il 5 febbraio, ma il ritiro dal calcio non è neanche lontanamente nei pensieri del fuoriclasse portoghese, che in un’intervista a DAZN ha assicurato che giocherà ancora per anni, per la gioia dei tifosi della Juventus. I numeri sono dalla sua parte: in questa stagione ha realizzato 14 gol in 11 partite, e in totale in maglia bianconera conta 79 reti in 100 presenze, un bottino straordinario.

“L’età? A 33 anni inizi a pensare di essere in discesa ma io voglio continuare a giocare a calcio. La gente potrebbe pensare: “Cristiano è stato un giocatore incredibile ma adesso è lento“. Non voglio che questo accada. Puoi prenderti cura del tuo corpo ma non è questo il problema. Dipende dalla tua testa, dalla tua motivazione ed esperienza. Federer ad esempio ha 39 anni ed è ancora al top”, sono le parole del cinque volte Pallone d’Oro.

CR7 ha confessato di preferire la boxe o l’UFC al calcio in tv: “Giocare a calcio è la mia passione, ma poi guardo altri sport in televisione. Tra una partita di calcio o un match di boxe o UFC, scelgo la seconda opzione. Non credo che avrei potuto fare il pugile, è dura. Penso di essere nato per essere un calciatore professionista, pensavo di avere quel dono sin dall’inizio e mi sono detto coglierò questa opportunità con le mie mani. La boxe è più difficile perchè quando gareggi sei solo. Lavori in palestra, hai la tua squadra, ma poi loro non salgono sul ring con te. Nel nostro caso è diverso perchè ci alleniamo insieme, ridiamo, è un tipo di sacrificio diverso”.

“Quando ero al Manchester United un allenatore faceva boxe con me – ha svelato -. Penso che praticarla possa fare bene a un calciatore perchè acuisce i tuoi sensi e impari a muoverti. Io e Golovkin siamo cresciuti in ambienti e culture diverse. E’ stata dura perchè proveniamo da famiglie umili, non eravamo ricchi, quindi dovevi lottare per la tua vita. Le circostanze in cui cresci induriscono la tua personalità e il tuo carattere”.

Sulle sue origini: “Sono nato sull’isola di Madeira e all’età di 11 anni lo Sporting è andato a parlare con i miei genitori. Hanno detto loro che erano interessati ma mi sarei dovuto trasferire a Lisbona. Quando ho parlato con loro mia madre mi ha detto: “Figliolo, se è così e vuoi, vai”. Ho pianto tutti i giorni perchè mi mancavano. Questo è stato il mio momento più difficile al pari della perdita di mio padre. Penso che sia bello avere emozioni, non nascondono chi siamo. Chi ha detto che gli uomini non piangono. Tutti abbiamo sentimenti e dobbiamo esprimerli”.

