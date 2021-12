Mercato Juventus: due top sudamericani le alternative a Vlahovic

05-12-2021 13:53

Stasera la Juventus è impegnata contro il Genoa all’Allianz Stadium e, ovviamente, punta alla vittoria per cercare di risalire altre posizioni in campionato. Ma, è noto a tutti, il problema forse più grosso di quest’anno per i bianconeri è l’attacco a dir poco anemico.

Juventus, i numeri degli attaccanti sono a dir poco insufficienti

Di questo problema è pienamente cosciente anche il tecnico Massimiliano Allegri: lui stesso ha dichiarato che la difesa subisce più o meno gli stessi gol delle altre squadre migliori ma in attacco ne segna molti di meno. Qualche numero? 16 gol subiti ma solo 20 realizzati (meno di qualunque altra squadra nella top ten della Serie A), 4 gol per Paulo Dybala, 3 per Alvaro Morata, 2 per Moise Kean, zero per Kaio Jorge. Totale del bottino degli attaccanti juventini: 9, tanti quanti ne hanno messi a segno ciascuno Duvan Zapata e Giovanni Simeone, 2 meno di Ciro Immobile e 3 meno del capocannoniere Dusan Vlahovic.

Juventus, in alternativa a Vlahovic si pensa a Cavani

Non è un caso che il serbo della Fiorentina sia da parecchio tempo l’obiettivo dichiarato della dirigenza della Juventus. Ma oggi Tuttosport, il quotidiano sportivo che da sempre è vicino alla famiglia Agnelli, indica due alternative. La prima si chiama Edinson Cavani. Il 34enne uruguayano ex Palermo, Napoli e PSG e ora al Manchester United, ha il contratto che scade a fine stagione, gioca poco e quindi si sta guardando intorno, pertanto potrebbe arrivare già a gennaio. Per i bianconeri un attaccante del calibro del “matador” sarebbe in grado di fare ancora la differenza in un campionato come il nostro che è di livello medio molto più modesto di quello inglese.

Juventus, un’altra possibilità è un vecchio pallino: Icardi

L’altra alternativa a Vlahovic è un altro sudamericano, Mauro Icardi. Attualmente al PSG, sei anni più giovane di Cavani, cresciuto nelle giovanili del Barcellona e approdato in Italia nelle file della Sampdoria, è un vecchio pallino della Juventus fin da quando faceva gol a valanga nell’Inter. Anche lui vorrebbe andarsene da dove è adesso, anche se rimarrebbero i problemi caratteriali che lo hanno sempre contraddistinto e che alla Juve è un aspetto tenuto in grande considerazione. Ma anche Icardi è indubbiamente uno dei candidati per il mercato bianconero in entrata di gennaio.

OMNISPORT