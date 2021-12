Juventus e Bernardeschi potrebbero proseguire insieme

03-12-2021 15:03

Sicuramente molti altri argomenti sono ora al centro dei pensieri in casa Juventus, ma la società sta comunque facendo qualche passo avanti nella direzione dei rinnovi. Secondo quanto si apprese dal quotidiano Tuttosport, l’idea della Juve sarebbe quella di prolungare il contrarrò di Federico Bernardeschi. Anche se una trattativa vera e propria non è ancora stata aperta, Berna non vorrebbe muoversi da Torino e la stessa Juve sarebbe tutto sommato soddisfatta delle sue prestazioni.

In scadenza, come noto, anche due big come Juan Cuadrado e Paulo Dybala: in entrambi i casi, fin qui grande ottimismo ma niente annunci.

