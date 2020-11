Mercato Juventus: fissato il primo colpo di gennaio

La Juventus torna a metter mano al centrocampo in vista della campagna acquisti invernale. Secondo le ultime indiscrezioni i bianconeri sono pronti a fare un nuovo tentativo per il regista del Sassuolo Manuel Locatelli, richiesto da Andrea Pirlo e a lungo cercato in estate dalla Vecchia Signora.

I neroverdi stanno facendo un grande campionato e l’uomo copertina è proprio l’ex centrocampista del Milan, che nonostante sia un classe 1998 ha accumulato già una grande esperienza ed è pronto a fare il salto di qualità ad alti livelli.

Il Sassuolo ha promesso al giocatore che non ostacolerà il suo addio, ma solo dal prossimo giugno, e in caso di addio anticipato chiede almeno 30 milioni di euro per il suo cartellino. Fabio Paratici è orientato verso un prestito con diritto di riscatto, nella trattativa potrebbero rientrare due giovani del vivaio bianconero.

“Sogno di tornare in una grande squadra perché ho ambizioni e mi piacerebbe giocare la Champions League. So che tutto passa da quest’annata con il Sassuolo. Mi piacerebbe tornare in una big, sentire la musichetta della Champions e magari tornare a giocare con i tifosi allo stadio. Sarebbe un grande sogno, ma il presente è la cosa più importante”, ha confessato Locatelli in una recente intervista.

“L’interessamento delle altre squadre mi spinge a fare ancora di più. Sono già passato ad avere responsabilità ma non ero abbastanza maturo. Ora lo sono e lavoro ogni giorno con un’altra consapevolezza. Sono felice di rimanere a Sassuolo per il mister e perchè possiamo fare una grande annata”.

OMNISPORT | 10-11-2020 07:40