Mercato Juventus: Icardi resta in attesa, Dybala ha tanta fretta

07-01-2022 09:00

Il pareggio interno con il Napoli ha complicato i piani della Juventus, alla disperata ricerca di punti per tornare in zona Champions League. Nonostante le parole di Allegri, un rinforzo in attacco farebbe comodo.

Juventus, Icardi in attesa di novità

La conferma di Alvaro Morata (in affanno contro il Napoli) ha raffreddato la pista che porta a Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter è attualmente in stand-by, in attesa di novità. Nel frattempo, sarebbe pronto a parlare con il PSG per capire quali siano le intenzioni del club nei suoi confronti. Dal suo arrivo a Parigi (estate 2019), Maurito non è mai stato al centro del progetto del PSG. L’idea di potersi rimettere in gioco in una squadra che punti su di lui lo intrigherebbe parecchio. Da capire le volontà della Vecchia Signora. Nessuna intenzione di svenarsi ma, nel caso in cui il PSG dovesse offrire Mauro Icardi a delle condizioni economiche favorevoli, la trattativa potrebbe anche andare a buon fine.

Dybala vuole conquistare il rinnovo sul campo

Se Mauro Icardi è in stand-by, Paulo Dybala non vede l’ora di dimostrare di essere pronto a prendersi sulle spalle la squadra. Dopo la manciata di minuti contro il Napoli, la Joya si aspetta di essere titolare nella prossima gara di campionato sul campo della Roma, reduce dalla pesante sconfitta a San Siro con il Milan. Il 10 bianconero, reduce da tanti stop per infortunio, vuole convincere la dirigenza del fatto che sia giusto investire su di lui. Il rinnovo di contratto è sul tavolo da tanti mesi. L’accordo pare essere già stato trovato: prolungamento del contratto in scadenza sino al giugno del 2026 a 10 milioni di euro, netti, a stagione. Paulo Dybala vuole conquistarsi il rinnovo sul campo.

Juventus, Arthur non va da nessuna parte

Intanto la Juventus sta facendo delle scelte importanti. Se Aaron Ramsey, come confermato da Max Allegri, è in uscita (vorrebbe giocare in Premier League), Arthur, di fatto, non sarebbe più sul mercato. La Juventus pare decisa a dare una nuova chance al brasiliano (appena tornato negativo). Nessun altro stravolgimento a livello di rosa. A gennaio non ci saranno movimenti particolari. L’unica eccezione potrebbe essere proprio Mauro Icardi, a patto che sia un vero affare, soprattutto a livello economico. La sensazione è che la Juventus voglia provare a conquistarsi un posto in Champions League con la rosa a disposizione e pensare a ritoccare la squadra nel corso della prossima finestra estiva di mercato.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT