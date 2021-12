Juventus, il rinnovo di Dybala non arriva ancora: tutti i dubbi

28-12-2021 08:29

La Juventus sta ragionando sul proprio futuro. Dopo l’addio di CR7, Paulo Dybala è diventato il punto di riferimento in casa bianconera ma, ad oggi, il suo rinnovo di contratto, in scadenza al termine della stagione in corso, non è stato ancora firmato.

Juventus, il 2021 di Dybala

Il 2021 doveva essere l’anno della consacrazione per Paulo Dybala. Purtroppo, non è stato così. L’argentino sta per archiviare un anno solare decisamente negativo. Tantissimi gli infortuni che l’hanno costretto spesso ai box. Si parla di ben otto problematiche muscolari. Di fatto, la Joya non è mai riuscita a giocare con continuità. Anche il rendimento, di conseguenza, è stato decisamente altalenante. In totale, il 10 bianconero ha segnato 11 gol nel 2021, di cui otto nella prima metà della stagione in corso. Non un bottino da fuoriclasse, la conferma di come Paulo Dybala non sia riuscito a fare la differenza in campo come avrebbe voluto. Un 2021 da dimenticare in fretta per pensare ad una rinascita nel 2022, sperando che possa ritrovare la miglior condizione fisica.

Rinnovo Dybala, qualche dubbio

Da entrambe le parti c’è ottimismo. Sia la Juventus che l’entourage della stella argentina continuano a ribadire che il più sia già stato fatto e che la fumata bianca sia ormai in arrivo. Tuttavia, al momento, il rinnovo del contratto di Paulo Dybala (in scadenza al termine della stagione in corso) non è stato ancora ufficializzato. L’accordo sarebbe già stato trovato da tempo: 10 milioni di euro a stagione per l’argentino con scadenza al giugno del 2026. Un investimento importante per la società bianconera che, infatti, starebbe valutando ogni aspetto. I tanti problemi fisici avuti da Paulo Dybala nell’ultimo periodo sarebbero fonte di preoccupazione. Max Allegri ha bisogno di poter contare sull’argentino in maniera continuativa per costruire la squadra attorno al suo talento. Fa sempre discutere anche la questione tattica. Con Federico Bernardeschi, la Juventus ha trovato un suo equilibrio in campo. Paulo Dybala è un trequartista o una seconda punta? Un altro dubbio…

Juventus, tanti club su Dybala

Al momento, il futuro di Paulo Dybala pare a tinte bianconere ma, più passano le settimane, e maggiore è il rischio che qualche club possa farsi avanti, sfruttando i ritardi nella firma del rinnovo con i bianconeri. Di fatto, Paulo Dybala potrebbe anche diventare un parametro zero, probabilmente uno dei più desiderati della prossima sessione estiva di mercato (sarebbe in compagnia di grandi nomi come quelli di Kylian Mbappé e Paul Pogba). Club come Manchester United e Barcellona sarebbero alla finestra, pronti ad approfittare di qualsiasi screzio tra le parti in gioco. Attenzione anche alla suggestione Inter. Beppe Marotta, ad dei nerazzurri, è uno dei più grandi estimatori di Paulo Dybala. Se mai ci sarà l’occasione di prenderlo, ci proverà sicuramente. La Juventus continua ad essere serena e fiduciosa. Il momento del rinnovo arriverà, da capire quando.

