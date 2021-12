Juventus, Dybala e Cuadrado: i rinnovi slittano ancora

20-12-2021 16:33

Dovranno attendere ancora un po’ Paulo Dybala e Juan Cuadrado per siglare i tanto agognati rinnovi con la Juventus, squadra con cui entrambi sono in scadenza di contratto.

La società bianconera infatti ha deciso di procedere con calma e attendere il 2022 per blindare i due giocatori, tutti e due imprescindibili per il progetto tattico di Massimiliano Allegri.

Dybala, l’accordo c’è, la fumata bianca quasi

Per Dybala in realtà tutto sarebbe già pronto. L’argentino, uscito per infortunio nella gara pareggiata dalla Juventus contro il Venezia, ha già raggiunto un accordo per allungare la sua permanenza in bianconero fino al 2026.

Tutto, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, verrà messo nero su bianco al ritorno del giocatore dalle vacanze di Natale, break che il nativo trascorrerà in Sud America con la famiglia.

Dybala-Juventus, firma non in discussione

Scattando il nuovo anno in teoria Dybala, da gennaio, sarebbe libero di accordarsi con un’altra squadra, uno scenario questo che tuttavia sembra assolutamente improbabile.

La fiducia ribadita da Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match col Cagliari e, soprattutto, i contatti delle scorse giornate tra l’ad Arrivabene e l’agente Jorge Antun hanno infatti confermato che Dybala e la Juventus hanno tutta l’intenzione di proseguire assieme e che il rinnovo, in definitiva, si farà.

Juventus, trattativa in corso con Cuadrado

Diversa è invece la situazione che riguarda Cuadrado. Le parti vogliono proseguire assieme ma la quadra deve ancora essere trovata.

L’esterno infatti punterebbe a firmare un biennale, mentre la Juventus propenderebbe per un rinnovo annuale con opzione per il secondo anno alle stesse cifre attuali (circa 5 milioni a stagione).

La distanza dunque non è tanta ma certamente deve ancora essere colmata, operazione anche questa che verrà rimandata al 2022 quando, con la dovuta tranquillità, avranno luogo gli incontri del caso per sbloccare la questione e assicurare ad Allegri anche per le stagioni a venire un giocatore di grande spinta e solidità.

