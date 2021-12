Globe Soccer 2021, Mbappe punta più in alto e elogia due italiani

27-12-2021 23:51

Kylian Mbappé, premiato ai Globe Soccer Awards 2021 come giocatore dell’anno, non vuole accontentarsi e i suoi obiettivi lo spingono ancora più in alto. Intervistato a margine della cerimonia dai microfoni di Sky Sport, ecco le parole del francese del PSG: “Sono orgoglioso di essere qui con tanti grandi giocatori. Mi rendo conto di essere uno di loro adesso. È stata una grande stagione, ma spero di fare meglio l’anno prossimo. I momento migliori? Penso alle ottime partite in Champions, la vittoria della Nations League con la Francia e il titolo di capocannoniere in Ligue 1 e in Nations. Ci sono state tante cose belle, altre un po’ meno. Questo, però, è il calcio che ti spinge a migliorarti. È stata una grandissima stagione, questo premio significa molto e devo fare meglio”.

L’attaccante francese ha parlato anche di Donnarumma e Verratti: “Sono incredibili, importanti per noi. Verratti è da tanti anni a Parigi: si tratta di un giocatore chiave, il miglior centrocampista al mondo. Donnarumma è il portiere del futuro, è un piacere averlo con noi”. In testa Mbappe ha già la sfida di Champions agli ottavi col Real Madrid: “Immagino la vittoria del Psg, sarà una grande partita. Sogno del 2022? Voglio vincere il Mondiale e la Champions”.

Questo premio però rappresenta per Mbappe solamente uno stimolo a fare ancora meglio in futuro: “È un grande piacere vedere qui tante leggende del calcio, esserci è una grande motivazione. Speriamo di rivederci il prossimo anno per altri premi individuali e di squadra. Voglio scrivere la storia del calcio, per essere un giocatore speciale devi avere fame ogni giorno perché ci sono tanti calciatori incredibili al mondo. Io sono uno di loro, ma voglio continuare a crescere e migliorare”.

