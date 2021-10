Mercato Juventus, la nuova pista per l’attacco porta in Spagna

Anche lontano dalle sessioni ufficiali, non si placano le indiscrezioni di mercato. Sono sempre di più infatti, giorno dopo giorno, i rumors riguardanti i possibili nuovi colpi delle big italiane fra cui, ovviamente, non può non essere annoverata la Juventus.

Il club bianconero, alle prese con un difficoltoso avvio di campionato, ha fatto vedere finora le cose migliori in Champions League, competizione nella quale, grazie ai due successi contro Malmoe e Chelsea, la compagine torinese si è portata in testa al Gruppo H.

Per tenere alte le proprie ambizioni sia in Europa che in Serie A però, la Juventus starebbe pensando a rinforzare la rosa in alcuni settori nevralgici e tra questi vi è anche l’attacco.

In quest’ottica, secondo l’ultima voce rimbalzata dalla Spagna, la “Vecchia Signora” sarebbe intenzionata ad aumentare la qualità del reparto prelevando dal Real Madrid Eden Hazard.

Il belga, a lungo tormentato dagli infortuni, con le merengues non è mai riuscito a performare ai livelli a cui aveva abituato e per rilanciarsi, stando a quanto riportato da DonDiario, non avrebbe problei a trasferirsi in un’altra lega.

La Juventus dal canto suo, decisa a completare l’attacco con un giocatore diverso da quelli presenti in organico, sarebbe ben lieta di accoglierlo aggiungendo una talentuosa e pericolosa freccia al proprio arco.

L’operazione però, a prescindere dalla volontà dell’ex Chelsea (che l’ha ceduto due anni fa per 115 milioni di euro), non sarà semplice visto che i blancos non hanno necessità di venderlo (il suo contratto scade nel 2024) e, anche qualora decidessero di farlo, proveranno in ogni caso a lasciarlo andare alle condizioni più vantaggiose per loro.

La Juventus tuttavia, con un primo sondaggio, si sarebbe già mossa e avrebbe in mente di formulare al Real una proposta “alla Morata” ovvero un prestito biennale con diritto di riscatto.

Staremo a vedere, monitorando la situazione nelle prossime settimane, se anche questa volta la via scelta dai dirigenti bianconeri si rivelerà vincente e consentirà di far sbarcare a Torino un nome che potrebbe aiutare ulteriormente i tifosi a smorzare la delusione per la perdita estiva di Cristiano Ronaldo.

OMNISPORT | 05-10-2021 18:29