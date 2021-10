Il rinnovo di Dybala scatena i tifosi della Juve, scoppia la polemica

Sembra davvero fatta stavolta. Dopo due mesi di incontri, pranzi, discussioni e incomprensioni sembra davvero finita la telenovela Dybala. Il procuratore della Joya, Antun, è già rientrato anche in patria dopo la chiusura dell’accordo con la Juventus che prevede la firma fino al 2025 per 8 milioni più 2 di bonus ma dal terzo anno i premi potranno diventare parte fissa se avrà raggiunto gli obiettivi personali. Una via di mezzo tra quanto chiedeva Dybala e quanto sembrava disposta ad offrire la Juve. Per la Gazzetta è tutto fatto ma la notizia non fa esultare tutti i tifosi della Juve.

Tifosi della Juve divisi sul rinnovo di Dybala

Fioccano i commenti: “è uno dei miei giocatori preferiti in assoluto, ma se fossi nella Juve, a quelle cifre e con quella fragilità fisica, non so se rinnoverei. Ormai si avvicina ai 30 e non so se possa migliorare dal punto di vista fisico. Peccato per un giocatore tanto talentuoso” o anche: “Durante questi anni, Dybala è peggiorato ,ma nonostante tutto ha ottenuto la numero 10 e un aumento di stipendio. Tutto nella norma. Ora mi raccomando diciamo che è amore”

C’è chi scrive: “non è per niente un bell’affare… Anzi” oppure: “L’unica speranza è che almeno serva per riuscire a venderlo prendendo qualcosa, ma dubito pure di questo”. Non mancano commenti ironici: “La notizia buona di oggi è che Paolino ha finalmente firmato il nuovo contratto per soli 10 milioni all’anno…poi ditemi che non è attaccato alla maglia” e infine: “Cioè dopo aver cercato di venderlo a chiunque negli ultimi 3 anni ora rinnovano?”

