Mercato Juventus: la priorità per l'attacco diventa Suarez

La Juventus è in azione per completare il reparto offensivo. Tanti i nomi in gioco per affiancare Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo e dare vita ad un tridente da sogno. Al momento, in pole position ci sarebbe il bomber blaugrana Luis Suarez.

I bianconeri, secondo Sky Sport, avrebbero un principio d’accordo con l’attaccante uruguaiano che, prima di poter trattare direttamente con la Vecchia Signora, deve chiudere il proprio rapporto con il Barcellona.

Nonostante un anno di contratto garantito con il Barça, il Pistolero non sembra far parte del nuovo progetto avviato dal neo tecnico Ronald Koeman. Da qui la concreta possibilità che possa rescindere e accasarsi altrove.

L’attaccante uruguaiano classe 1987 guadagna al Barcellona circa 15 milioni di euro netti. Una cifra non sostenibile dalle attuali casse della Juventus che proverà a spalmare l’ingaggio su più stagioni.

Luis Suarez è in pole position ma i bianconeri non mollano la presa su Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco della Roma resta un profilo che piace molto ad Andrea Pirlo. Tuttavia, prima si proverà a capire se ci siano o meno le condizioni per chiudere con Luis Suarez.

Nel frattempo, si sta cercando una soluzione per Gonzalo Higuain. Il tecnico Andrea Pirlo ha già fatto sapere che il Pipita non rientra più nei piani societari. Ora bisogna trovare una soluzione. Si parla di un suo approdo in MLS.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire chi prenderà il posto del Pipita nell’attacco bianconero. La Juventus pare aver scelto Luis Suarez che, tuttavia, deve trovare il modo per liberarsi dal Barcellona, già alle prese con il “caso Messi”.

OMNISPORT | 02-09-2020 08:02