Mercato Juventus: messaggio di Marcelo a Cristiano Ronaldo

Il terzino del Real Madrid Marcelo, uno degli obiettivi della Juventus ormai da anni, in una diretta Instagram con un grande ex dei blancos e dei bianconeri come Fabio Cannavaro ha parlato delle voci di mercato che lo accostano da tempo alla Vecchia Signora.

"Da ormai due anni ho sentito dire che ho firmato con la Juve, che avevo la maglia pronta, che non potevo vivere senza Cristiano… La gente si inventa tante cose", sono le parole dell'esterno brasiliano, che dopo un periodo complicato a Madrid sembra aver ritrovato la serenità.

"Mi ha fatto piacere che alcuni tifosi della Juventus abbiano gradito. Ma comunque non voglio andarmene e non penso che il Real me lo permetterebbe. Qui sto molto bene. Da quando sono arrivato con la mia famiglia ho scritto una storia incredibile. Poi se la Juve mi vuole o meno non lo so".

Marcelo si è poi soffermato sul paragone tra l'amico Ronaldo e Leo Messi: "Non si può dire chi è il migliore, ho giocato con Cristiano per dieci anni e la motivazione che ti dà sul campo è unica. Messi è un giocatore eccezionale, è fermo e dal nulla può realizzare un gol".

SPORTAL.IT | 02-05-2020 08:37