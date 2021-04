Mercato Juventus: nel mirino un ex Inter, scambio con Rabiot

La Juventus apre la caccia al terzino sinistro: in estate Alex Sandro potrebbe finire sul mercato, e i dirigenti bianconeri stanno valutando una serie di possibili sostituti. Dall’Inghilterra nelle ultime ore si è fatto il nome dell’ex terzino dell’Inter Alex Telles.

Il brasiliano, arrivato l’estate scorsa dal Porto, non ha trovato spazio nella rosa di Solskjaer e lascerà il Manchester United tra pochi mesi: il giocatore è un vecchio obiettivo della Vecchia Signora, pronta a riallacciare i contatti. Secondo i media inglesi, le dirigenze dei due club stanno valutando un possibile scambio tra Telles e Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese, che non ha convinto nella sua esperienza a Torino, si traferirebbe in Inghilterra con la formula di uno scambio alla pari con relativa plusvalenza. La sua partenza alleggerirebbe non poco il monte ingaggi del club torinese.

Telles non è l’unico obiettivo monitorato dalla Juve. Tra gli altri giocatori seguiti da Fabio Paratici c’è l’esterno dell’Atalanta Robin Gosens, che ha però un cartellino da oltre 30 milioni di euro, il terzino del Chelsea Emerson Palmieri, ormai da due anni in lista acquisti, e il terzino spagnolo del Valencia Josè Luis Gaya, che ha il contratto in scadenza nel 2023.

Oltre a Rabiot, l’altro centrocampista destinato a lasciare la Juventus in estate sarà Aaron Ramsey, valutato 20 milioni di euro circa: per il gallese si prospetta un ritorno in Premier League.

OMNISPORT | 23-04-2021 13:01