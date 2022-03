Mercato Juventus: non solo Rudiger, interesse per altri tre Blues

20-03-2022 10:03

La Juventus è concentrata sul campo: oggi la sfida con la Salernitana ma, parallelamente, la società è al lavoro per migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione. Tanti i nomi in gioco, molti attualmente in forza al Chelsea.

Juventus, non solo Rudiger

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe trovato un accordo di massima con Antonio Rudiger. Il difensore tedesco è in uscita dal Chelsea (scadenza di contratto e rinnovo ormai più che improbabile) e avrebbe scelto di tornare a giocare in Italia (dopo l’esperienza con la Roma), scegliendo la Juventus di Max Allegri. Si parla di un accordo di quattro anni per Antonio Rudiger.

Tuttavia, non sarebbe l’unico giocatore attualmente in forza al Chelsea che piacerebbe alla Vecchia Signora. Ci sarebbero altri tre Blues nel mirino dei bianconeri, ovvero Jorginho, Hakim Ziyech e Christian Pulisic. Tre profili di grande qualità per una Juventus che punta a tornare al top.

Juventus, tutto per Jorginho

Arthur non ha convinto pienamente nella sua avventura in bianconero. La Juventus sarebbe alla disperata ricerca di un altro regista che possa portare qualità e geometrie nel centrocampo bianconero. Il nome in pole position sarebbe quello di Jorginho. I problemi societari che riguardano il Chelsea starebbero facendo riflettere il nazionale azzurro sul proprio futuro.

L’agente non ha chiuso alla possibilità di cambiare squadra al termine della stagione in corso. La Juventus aspetta fiduciosa. Attenzione anche alle piste che portano a Hakim Ziyech e Christian Pulisic, due elementi di grande talento che farebbero molto comodo alla Vecchia Signora, alla disperata ricerca di giocatori in grado di aumentare il tasso tecnico della squadra. Dovesse partire Federico Bernardeschi, potrebbero avere un senso entrambi.

Juventus, incide il futuro di Dybala

Chiaramente, ogni movimento in entrata da parte della Juventus è legato, a doppio filo, al futuro di Paulo Dybala. Lunedì, salvo imprevisti, è in programma il faccia a faccia decisivo tra la società bianconera e l’agente della Joya. Dopo le parole di Maurizio Arrivabene, le possibilità che il 10 argentino resti ancora in bianconero non sembrano elevatissime.

Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e, soprattutto, dalla proposta economica della stessa Juventus (intenzionata a non spendere più del dovuto). Alla finestra molti top club, pronti a farsi avanti nel caso in cui non arrivi la classica fumata bianca tra la Juventus e Paulo Dybala. Il Barcellona, nello specifico, sarebbe in pole position per provare a regalarsi il talento argentino. Attenzione anche alle sirene inglesi e all’Inter che non ha mai smesso di pensare a Paulo Dybala.

