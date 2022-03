Juventus, senti Rudiger: "In Italia sono stato bene"

17-03-2022 12:33

Antonio Rudiger, difensore tedesco in scadenza col Chelsea a fine stagione, rimane il primo obiettivo per la difesa della Juventus. Ex Roma, la sua esperienza potrebbe fare molto comodo di fianco a un talento come De Ligt.

La Juve avrebbe preso già i primi contatti, e lo stesso giocatore non ha escluso un possibile ritorno in Italia. Queste le sue parole a Sky Sport:

“Il mio Futuro? Al momento sono qui, ho sempre detto che qui sono contento e vedremo cosa fare in futuro. L’Italia? Sono stato bene”.

OMNISPORT