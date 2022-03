Juventus, lunedì l'incontro decisivo con Paulo Dybala

19-03-2022 08:38

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi parla di lunedì come del giorno decisivo per Paulo Dybala. Ci sarà infatti il tanto chiacchierato incontro tra gli agenti della Joya e i dirigenti bianconeri per provare a raggiungere un accordo per il rinnovo di contratto.

Proprio Tuttosport si sbilancia sulle cifre che verranno proposte, leggermente aumentate rispetto alle ultime indiscrezioni. Si parla infatti di un quinquennale (o quattro più uno) a sette milioni a stagione più bonus e premi, un contratto identico a quella firmato da Dusan Vlahovic.

OMNISPORT