Agente Jorginho: "Juventus? Vediamo che succede al Chelsea"

A Radio Marte, l’agente di Jorginho Joao Santos ha parlato della situazione in casa Chelsea:

“Che clima c’è all’interno del club dopo la questione Abramovich? I giocatori rispondono sul campo, ovviamente penso che il problema si risolverà in poco tempo. Noi pensiamo soltanto alle prossime partite. C’è serenità, in Inghilterra stanno pensando a una soluzione. Speriamo che si superino le difficoltà”.

E sul futuro di Jorginho, Joao Santos ha dichiarato:

“Juventus l’anno prossimo? Da quando stava con Sarri si parla della Juve, al momento però il Chelsea non può muovere nulla sul mercato. Dobbiamo vedere cosa succede. Ovviamente la Juventus è una squadra importante a livello europeo, dobbiamo vedere. Lui è arrivato in Italia che aveva 15 anni, ovviamente gli farebbe piacere un giorno tornare. Ora è concentrato sulla Nazionale perché bisogna andare al Mondiale, speriamo bene. Se ci sarà un rigore lo calcerà lui? Ne ha calciati tanti e sono andati bene, i 2 più recenti no. Con i rigoristi va così”.