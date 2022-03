Jorginho, la battuta al cameraman fa sognare i tifosi del Napoli

17-03-2022 12:11

Se Raoul Albiol ha fatto esultare i tifosi del Napoli con il suo Villarreal, capace di eliminare la Juventus dalla Champions League con un sonoro 3-0 a Torino, un altro ex azzurro ha divertito e lusingato i napoletani con una manifestazione d’affetto divenuta virale nel giro di poche ore.

Jorginho protagonista col Chelsea

Parliamo di Jorginho, protagonista ieri sera del successo del Chelsea sul campo del Lille con l’assist per la rete del momentaneo pareggio di Pulisic. Intervistato da Sky Sport, Jorginho ha concluso la sua apparizione in tv con un divertente siparietto che ha avuto come co-protagonista il cameraman.

La battuta in napoletano al cameraman

Mentre Jorginho andava via, l’operatore – probabilmente di fede azzurra – ha stuzzicato il centrocampista: “Jorgi’, forza Napoli eh”, le sue parole. Praticamente istantanea la risposta del giocatore: “Sempre uaglio’!”, ha ribattuto Jorginho, sorridendo e mostrando non solo di nutrire grande affetto nei confronti della sua ex squadra, ma anche di non aver perso l’ottima pronuncia dell’accento partenopeo.

I tifosi del Napoli impazziti sul web

Il video, pubblicato dai social di Sky Sport, ha ottenuto numerose visualizzazioni e tanti commenti da parte dei napoletani, ovviamente felici. “Jorginho uno di noi per sempre”, il commento su Facebook di Armando.

“Giorgino sei grande, super”, aggiunge Anna. “Si’ semp’ ‘o stess’ – commenta Valerio in napoletano . Il ‘Sempre!’ ti esce automatico dopo un ‘Forza Napoli’”. “Jorgi ci manchi”, ammette Mattia. Per Alberto “Jorginho è un altro che è proprio napoletano dentro”.

E Mario sottolinea che “non puoi restare insensibile con questo ragazzo, ti resta nel cuore, grande Jorginho!”. Giuseppe, invece, ricorda le voci di mercato che danno l’ex centrocampista partenopeo in trattativa con i rivali storici della Juventus: “Ma secondo voi Jorginho può mai andare alla Juve?”, domanda il tifoso.

SPORTEVAI