Napoli pazza di gioia per il flop della Juve, i motivi sono due

17-03-2022 11:19

Come già accaduto negli ultimi 3 anni, anche stavolta i tifosi delle altre squadre italiane hanno esultato sui social network per l’eliminazione della Juventus dalla Champions League.

La doppia gioia dei tifosi del Napoli

Oltre alla tradizionale rivalità, quelli del Napoli hanno però gioito anche per un’altra ragione: nel Villarreal che ha fatto fuori i bianconeri ricopre un ruolo da leader il 36enne Raul Albiol, difensore che è stato un totem per il Napoli per 6 stagioni, dal 2013 al 2019.

I tifosi si sono complimentati con l’ex azzurro, sottolineando in particolare la sua grande prestazione in marcatura su Dusan Vlahovic, lo spauracchio numero uno per la difesa del Villarreal.

“Grazie Raoul”

“Buongiorno, Vlahovic sta ancora cercando di uscire dalla tasca di Albiol”, ironizza Francesco su Twitter. “Vorrei invecchiare bene come Raul Albiol – il commento di Toni -. Meraviglioso hidalgo, passano gli anni ma aumenta il suo mito di condottiero senza macchia e senza paura. La sua carriera poi parla per lui. Dopo il Real, ha preferito sfide intriganti da protagonista piuttosto che petroldollari. Guida”.

“Albiol uomo vero”, aggiunge Ansem84, molto più lapidario ma ugualmente legato all’ex difensore del Napoli. “Grande Raul! Napoli è con te!”, esulta Biagio. “Grazie per averli mandati a casa! Continuate cosi! In bocca al lupo!”, scrive Frankie. “Raoul sei un fenomeno”, il parere di Massimo. “C’è un po’ di Napoli nel Villarreal, mi ricordo quanti imbecilli dicevano che questo grande maestro regista della fase difensiva, dicevano non è da Napoli. Grande Albiol”, scrive Giuseppe.

Le accuse ad ADL

Alcuni tifosi del Napoli rimpiangono Albiol e accusano la società azzurra di aver commesso un errore nell’aver lasciato andare via lo spagnolo nel 2019. “Ma invece di buttare i soldi per Manolas non era meglio fare un contratto a quel vecchio di Albiol?”, si domanda Sergio67. “Secondo ADL Albiol era un altro vecchio che quando è andato via ha fatto un piacere”, scrive Ciro attaccando De Laurentiis.

Ma altri tifosi, come Daniele, rispondono ricordando che quella di lasciare andare via Albiol non fu una decisione del Napoli: “Albiol purtroppo ha fatto una scelta personale che doveva essere rispettata. Mi fa piacere però che dimostri sempre il suo amore verso Napoli e i napoletani”.

