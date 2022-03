Seedorf eroe del web: la risposta ad Allegri fa esplodere i social

17-03-2022 10:39

Dopo gli elogi per la scalata in campionato della sua Juventus, Massimiliano Allegri è tornato sul banco degli imputati per il crollo bianconero nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villarreal.

La risposta di Seedorf ad Allegri

Sui social i tifosi hanno “processato” Allegri non solo per il risultato ottenuto dalla Juve, ma anche per l’analisi post-gara dell’allenatore, che ha parlato di Villarreal difensivista, partita decisa da episodi e di una buona prestazione da parte della sua squadra.

Già al termine dell’incontro, però, c’è stato chi ha rifiutato l’analisi di Allegri: Clarence Seedorf, che nel 2014 sostituì l’esonerato Allegri alla guida del Milan, ha chiaramente affermato di non condividere il punto di vista del tecnico della Juve.

Seedorf castiga la Juve: manca lo spirito

“Non sono tanto d’accordo che la squadra ha giocato bene – ha esordito Seedorf -. Nel primo tempo ha fatto una buona gara, ma nella ripresa non ha sfruttato al massimo le buone cose che ha fatto prima. Perché non insistere sulle fasce e far arrivare con più cambi di gioco la palla a Cuadrado? La Juve ha sufficientemente qualità per esprimere un calcio più offensivo, più bello. Non ho visto lo spirito per andare a prendere questo risultato”.

Seedorf eroe dei tifosi e dei social

La critica sincera mossa dall’ex campione ha scatenato migliaia di reazioni sul web da parte dei tifosi della Juve e di altre squadre. “Erano almeno 8-9 anni che Seedorf aveva voglia di mandare a quel paese Allegri e il suo gioco sparagnino, su Amazon lo ha fatto molto elegantemente”, afferma Wefeloo su Twitter.

“Date una medaglia a Clarence!”, aggiunge Simone. “Seedorf sarà pure odioso e presuntuoso, ma ha ragione!”, ammette Parrick, tifoso juventino. “I due ex juventini Evra e Marchisio (altri commentatori per Amazon, ndr) hanno avuto solo parole di elogio per Allegri, Seedorf invece ha fotografato alla perfezione la situazione”, sottolinea Luca.

“Se Seedorf avesse visto la Juve di Allegri nel corso di questa stagione non si sarebbe stupito dello 0-3 di ieri sera”, il parere di Dinho. “Come fare a non dare ragione a Seedorf?”, si domanda Giancristiano “Invece di spingere in avanti si tornava indietro e si perdeva l’opportunità di essere in superiorità numerica – continua il tifoso -. Arthur poi… invece di azzardare qualche dribbling faceva solo passaggi ravvicinati, ma un lancio mai un guizzo”.

“Amen Clarence! Seedorf ha ragione su tutta la linea. La rosa c’è, purtroppo manca un allenatore!”, la chiosa di Michy.

