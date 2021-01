Mercato Juventus: offerta imminente per Paulo Dybala

Per Paulo Dybala i prossimi mesi potrebbero essere gli ultimi da calciatore della Juventus: l’attaccante argentino, secondo quanto riporta Sportmediaset, sarebbe diventato l’obiettivo numero uno del Paris Saint Germain dopo l’arrivo di Mauricio Pochettino nel club francese.

La punta argentina, di nuovo alle prese con l’ennesimo infortunio e con lo stallo nella trattativa per il rinnovo del contratto, incontrerà a breve insieme al suo agente la dirigenza bianconera per rispondere all’offerta di prolungamento a 10 milioni di euro a stagione.

Secondo le indiscrezioni, il direttore sportivo dei campioni di Francia Leonardo sarebbe invece pronto ad offrirne 15, pareggiando così la richiesta che la Joya aveva fatto nei mesi passati, e che era stata puntualmente respinta da Fabio Paratici.

Nella prossima estate la rosa del club transalpino potrebbe andare incontro ad una rivoluzione nel reparto offensivo (Neymar o Mbappé potrebbero dire addio), e il Psg per ingaggiare la Joya sarebbe pronto ad offrire 60 milioni di euro alla Juventus, che invece è ferma alla richiesta di 80: un punto di incontro potrebbe essere trovato intorno ai 70 milioni, più bonus.

La cessione di Dybala permetterebbe ai bianconeri di tornare ad investire pesantemente in entrata, con il nome di Paul Pogba in pole position in lista acquisti. Più improbabile uno scambio tra Dybala e Icardi, un’ipotesi già formulata nelle scorse sessioni di mercato ma mai andata in porto.

OMNISPORT | 14-01-2021 14:44