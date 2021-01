Mercato Juventus: nuova data per rinnovo Dybala

La Juventus, partita dopo partita, sta iniziando a carburare. Merito anche di un Paulo Dybala decisamente più in palla rispetto ad inizio stagione. L’argentino sta giocando tanto (complice i problemi ad Alvaro Morata) e sta facendo vedere di che pasta è fatto.

Oggi, nella sfida all’Allianz Stadium contro il Sassuolo, Paulo Dybala sarà in campo al fianco di CR7. L’ennesima occasione per dimostrare di essere il presente e, soprattutto, il futuro della Vecchia Signora.

L’obiettivo dell’argentino è doppio: fare benissimo in campo e firmare, presto, il rinnovo di contratto con il club bianconero. Secondo il Tuttosport, le parti si incontreranno, a febbraio, proprio per provare ad arrivare alla classica fumata bianca.

La volontà del 10 bianconero sarebbe quella di restare bianconero ma l’entourage del giocatore avrebbe fatto una richiesta economica importante (almeno 15 milioni di euro a stagione d’ingaggio).

Troppo per le casse della Vecchia Signora che non intenderebbe andare oltre ai 10 milioni di euro all’anno. Insomma, ci sarebbe ancora distanza tra le parti in causa. Molto dipenderà da Paulo Dybala, considerato che la Juventus non sembra propensa a modificare la sua proposta.

Paulo Dybala ha tanti estimatori in giro per l’Europa. In particolare, attenzione al Manchester United che, da tempo, è sulle tracce del fantasista bianconero. Una sua cessione non è da escludere a priori.

OMNISPORT | 10-01-2021 09:44