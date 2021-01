Mercato Juventus: Paratici ha fatto la sua scelta

La Juventus sta inanellando una serie di risultati positivi che stanno crescendo l’autostima del gruppo bianconero. Unico problema: le tante assenze, alcune a causa del Covid-19, altre per vari infortuni.

La vittoria ai danni del Sassuolo è costata cara ai bianconeri. Problemi per diversi giocatori, in particolare per Paulo Dybala che verrà valutato in questi giorni, nella speranza che possa recuperare per il big match di domenica con l’Inter.

La società bianconera si sta attivando per provare a capire se ci siano delle opportunità sul mercato per dare al tecnico Andrea Pirlo delle nuove risorse in termini di giocatori. In particolare, riflettori puntati su un possibile nuovo attaccante.

Al momento, il nome in pole position sarebbe quello del giovane bomber Gianluca Scamacca, attaccante in forza al Genoa (prossimo avversario della Juventus in Coppa Italia) ma di proprietà del Sassuolo.

Per caratteristiche fisiche, Gianluca Scamacca è il profilo adatto per il ruolo di vice Alvaro Morata. Fabio Paratici si sarebbe già mosso per capire le richieste economiche del Sassuolo. Da non escludere l’inserimento di una contropartita tecnica gradita ai neroverdi.

Secondo Tuttosport, la Juventus vorrebbe provare ad impostare una trattativa in stile Alvaro Morata, ovvero un prestito a lungo termine con diritto di riscatto che possa essere spalmato su più anni.

Da ricordare che Gianluca Scamacca, classe 1999, è stato accostato anche al Milan. Il Sassuolo non sembra avere fretta di trovargli una nuova sistemazione, anche in virtù di quanto bene sta facendo in prestito al Genoa. La sua valutazione potrebbe crescere nei prossimi mesi.

OMNISPORT | 11-01-2021 09:20