Mercato Juventus, spunta una clausola segreta per la cessione di De Ligt

Il nome di Matthijs De Ligt sembra ormai essere balzato in pole position nella lista dei prossimi partenti in casa Juventus. La separazione tra il difensore olandese e il club bianconero dovrebbe avvenire la prossima estate, lasciando ad ambo le parti una sgradevole sensazione di incompiutezza.

De Ligt, infatti, pagato 75 milioni all’Ajax nell’estate 2019, non è mai riuscito ad esprimersi in Italia sui livelli visti con la maglia dei Lancieri.

Le cause sono molteplici, dalle difficoltà di inserimento a livello tattico, alla presenza dei due leader della difesa juventina, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, non più giovanissimi, ma ancora “ingombranti” a livello di personalità, fino alle difficoltà avute da una squadra che si stava avviando al termine del lungo ciclo vincente.

De Ligt-Juventus, l’aria di rottura introdotta dalle parole di Raiola

Il resto lo hanno fatto gli ultimi aggiornamenti. Prima l’uscita dell’agente di De Ligt, Mino Raiola, che ad una tv olandese ha aperto a chiare lettere alla possibilità che il difensore lasci l’Italia per fare un altro salto di qualità: “È pronto per un nuovo passo, credo che lo pensi anche lui”.

Dichiarazioni che non sono piaciute alla Juventus e alle quali sono seguite quelle dello stesso difensore, nervoso verso… “ignoti” dopo la vittoria contro il Bologna: “Quando vedo errori di mentalità mi arrabbio. Se si sbaglia tecnicamente va bene, ma la mentalità per una squadra è importante” aveva dichiarato De Ligt nonostante il successo per 2-0 della Juventus e il nuovo clean sheet.

L’indiscrezione di ‘Sport’: clausola pro-Barcellona nel contratto di De Ligt

Ora a chiudere idealmente il cerchio ecco la rivelazione del quotidiano catalano “Sport”, che ha svelato la presenza di una clausola nel contratto di De Ligt, in essere fin dal giorno della firma dell’olandese per la Juventus.

Si tratterebbe di una vera e propria “clausola pro Barcellona”, stretta tra la Juventus e lo stesso Raiola, che prevederebbe un prezzo esclusivo per i blaugrana, una sorta di clausola rescissoria speciale, fissata a 75 milioni e valida solo per il Barcellona, la metà rispetto a quella “generica” da 150 milioni, già nota e presente nel contratto del giocatore, che riguarderebbe tutte le altre società interessate ad assicurarsi le prestazioni del difensore.

Insomma, tutto lascia pensare che dopo Ferran Torres, l’attaccante spagnolo appena acquistato dal Manchester City, il nuovo Barcellona possa ripartire da un altro acquisto top sul mercato internazionale, quello di De Ligt, che darebbe gioventù e stabilità alla difesa di Xavi.

Mercato Juventus, difesa da ricostruire in estate

Per la Juventus, che metterebbe comunque a segno una plusvalenza visto che i 75 milioni spesi per l’acquisto di De Ligt sono già stati in parte ammortizzati, entrerebbero in cassa denari preziosi in vista del prossimo mercato estivo, con la necessità però di ricostruire anche il reparto difensivo, la stessa che era stata alla base dell’affare-De Ligt.

Il centrale era giunto a Torino sulla scia della super stagione 2018-2019 dell’Ajax, che oltre al titolo dell’Eredivisie si era spinto fino alla semifinale di Champions League, venendo eliminato dal Tottenham dopo aver fatto fuori ai quarti proprio la Juventus, punita all’Allianz Stadium da una rete dello stesso De Ligt.

Sembrava il classico affare destinato a segnare un’era, se non a cambiare la storia del calcio italiano, che per una volta era riuscito a precedere i top club europei nell’assicurarsi un uomo-mercato a livello internazionale. Ma la prova del campo ha detto altro…

