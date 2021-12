Juventus, scoppia il caso de Ligt: Raiola chiaro, futuro incerto

19-12-2021 18:11

Matthijs de Ligt è stato uno dei protagonisti principali della rinascita della Juventus. Il difensore olandese è stato tra i migliori in campo anche al Dall’Ara contro il Bologna e, se negli ultimi due mesi i bianconeri hanno subito soltanto due reti, grande parte del merito è soprattutto dell’ex Ajax.

Juventus, de Ligt nervoso a Bologna

Durante la vittoria col Bologna, de Ligt è apparso molto nervoso con i compagni di squadra e al termine del match ha spiegato il motivo: “Non capisco quando i giocatori fanno errori di mentalità, questa cosa non mi piace. E’ importante per me la mentalità. Voglio sempre vincere e fare di tutto per vincere”. Alcuni tifosi della Juventus si sono spaventati dopo queste parole dell’olandese, temendo un addio a fine stagione.

Juventus, futuro di de Ligt in bilico

A mettere però davvero paura ai tifosi e alla Juventus ci ha pensato Mino Raiola, l’agente di de Ligt, che nel corso di un’intervista rilasciata a ‘NRC’ si è lasciato scappare proprio una battuta relativa al futuro del centrale olandese: “E’ pronto per un nuovo passo, credo che lo pensi anche lui”.

Juventus, Raiola spaventa i tifosi

Sempre nel corso dell’intervista, Raiola ha voluto mandare un messaggio alla Juventus: “In Italia si dice: non puoi adorare Dio e il diavolo. Devi fare una scelta. Io lo faccio per i miei giocatori. Questo non significa che voglio distruggere i club, come molti pensano. Ci tengo a difendere i miei calciatori ed i loro interessi economici”.

Infine, fecendo l’esempio del passaggio di de Ligt dall’Ajax alla Juventus, Raiola si è soffermato sul fatto che alcuni agenti vengano pagati sia dal giocatore che dai club nel corso di un trasferimento: “Non vedo dove è il problema. Prendete il trasferimento di Matthijs de Ligt alla Juventus. Lui voleva davvero andarci, ma l’Ajax chiedeva sempre più soldi. Io consiglio il giocatore e la società, cerco di farli incontrare. Entrambi ne traggono dei benefici. Nessuno è obbligato a fare nulla. Se i giocatori e le società vogliono fare a meno degli agenti, devono farlo. Il mio interesse è sempre per il giocatore, deve quindi sapere costantemente cosa faccio e perché. Io non nascondo nulla”. E le parole sul futuro di de Ligt, che stanno facendo tremare il popolo bianconero, sono una dimostrazione.

OMNISPORT