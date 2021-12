Juventus, le parole di De Ligt spaventano i tifosi bianconeri

19-12-2021 08:42

I tifosi della Juventus si aggrappano a Matthijs De Ligt. Anche contro il Bologna, il difensore olandese è stato uno dei migliori in campo per la formazione di Massimiliano Allegri. Tre punti pesanti quelli conquistati contro i felsinei, e una prova di carattere del giocatore che nel secondo tempo si è arrabbiato anche con un compagno di squadra.

Dopo la gara, ai microfoni dei giornalisti, il giovane difensore ex Ajax ha spiegato anche il motivo di quella rabbia: “Non capisco quando i giocatori fanno errori di mentalità, questa cosa non mi piace. E’ importante per me la mentalità. Voglio sempre vincere e fare di tutto per vincere”.

De Ligt: cresce la preoccupazione dei tifosi

La situazione economica della Juventus è stata ancora una volta sistemata con un’iniezione di capitale, ma anche i bianconeri devono fare i conti con la crisi che ha colpito il calcio mondiale. E De Ligt rappresenta senza dubbio uno dei pezzi più pregiati nella “cristalleria” della Vecchia Signora. Per questo motivo tra i tifosi cresce la preoccupazione di una sua cessione, soprattutto se non dovessero arrivare anche i risultati di squadra.

Una preoccupazione palpabile anche sui social: “Invece di clonarlo – sostiene Michael – sarà venduto a luglio, anzi lo venderemo a fine agosto così da non poterlo sostituire”. Preoccupazione condivisa anche da Adriana: “Lui è cresciuto ma la Juve no, quindi a giugno andrà altrove dove c’è mentalità. Non ha un cuore bianconero come Dybala e non gliene sto facendo una colpa. E’ un grande professionista, è giusto che stia in mezzo ai suoi pari, noi ora siamo poca cosa purtroppo”.

Juventus: obiettivo Champions

Nel pomeriggio di ieri a spaventare i tifosi sono state le parole di Arrivabene con il dirigente che ha buttato una secchiata d’acqua gelida sulle speranze di un mercato importante nella finestra di mercato. E i tifosi temono che senza la giusta competitività alcuni giocatori possano andare via: “Raiola l’ha mandato qui per imparare a difendere, direi che è servito. E’ stata una delle sue migliori partite alla Juve. Ci aiuterà a ricostruire la squadra con quello che ricaveremo dalla sua cessione”.

