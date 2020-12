Mercato Juventus: torna di moda un asso del Real

Il mercato invernale sta per aprire i battenti. Un’occasione per migliorare la propria rosa. Ci proverà la Juventus che, storicamente, ha sempre provato ad approfittare delle occasioni capitate a gennaio.

In primis, Fabio Paratici ascolterà le eventuali proposte che dovessero arrivare. In particolare, si attende novità importanti sul fronte Sami Khedira. Il tedesco, fatto ormai noto, è fuori dal progetto bianconero e si cerca una soluzione per l’addio definitivo.

Attenzione anche alla posizione di Federico Bernardeschi. L’ex stella della Fiorentina fatica ad imporsi anche con Andrea Pirlo. Davanti ad un’offerta importante, potrebbe anche decidere di rimettersi in gioco altrove.

Nel frattempo, dalla Spagna, giungono nuove indiscrezioni circa il futuro di Marcelo. Il brasiliano sarebbe uno dei possibili sacrificati da parte della società che sta puntando ad un sostanzioso rinnovo della rosa.

Classe 1988, il brasiliano è sotto contratto con il Real Madrid sino al giugno del 2022 e non avrebbe nessuna intenzione di fare le valigie. La situazione potrebbe cambiare se dovesse arrivare la proposta della Juventus di CR7, suo grande amico.

In questa stagione, il tecnico Zinedine Zidane gli sta preferendo altri giocatori. Marcelo è sempre stato una colonna della squadra e potrebbe anche stancarsi di non essere più la prima opzione sulla fascia.

D’altro canto, la Juventus, con Marcelo, aumenterebbe il suo tasso di esperienza internazionale. In ottica Champions League, avere un giocatore come Marcelo sarebbe un lusso importante per Andrea Pirlo.

