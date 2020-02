Mercato Juventus: tutti i nomi per la fascia

Un occhio ai prossimi impegni in campo, soprattutto alla doppia sfida di Champions League contro il Lione, e un occhio al mercato per cercare dei profili che possano migliorare la rosa bianconera. Periodo intenso per la Vecchia Signora.

Non è un segreto che la Juventus stia cercando di riportare a Torino Paul Pogba. Il francese, stanco di indossare la casacca del Manchester United, ha già mandato diversi segnali circa la sua voglia di tornare in bianconero.

Tuttavia, la Vecchia Signora ha anche altre necessità. In particolare, ci sarebbe la volontà di migliorare la qualità degli esterni. Da non escludere che possano esserci dei cambiamenti importanti. Mattia De Sciglio, nonostante un contratto garantito sino al 2022, potrebbe fare le valigie.

Tanti i nomi sul taccuino di Fabio Paratici. Riflettori puntati su Emerson Palmieri e Marcos Alonso, entrambi in forza al Chelsea. Il primo, in particolare, è stato già accostato ai bianconeri e, in estate, potrebbe concretizzarsi il lungo corteggiamento della Juventus.

Sotto osservazione ci sarebbe anche Alex Telles. Il portoghese andrà a scadenza di contratto con il Porto nel giugno del 2021. Davanti ad una buona proposta economica, il club portoghese potrebbe anche decidere di lasciarlo andare.

Attenzione anche alla “soluzione interna”. La Juventus ha parcheggiato Luca Pellegrini a Cagliari. L’esterno difensivo, classe 1999, si sta ben comportando. Essendo di proprietà della Vecchia Signora, potrebbe anche essere convinto a fare da vice ad Alex Sandro.

Non pare tramontata neppure la pista che porta a Marcelo. Il brasiliano, 31 anni, è sotto contratto con il Real Madrid (fino al 2022) ma, recentemente, pare aver manifestato la volontà di rimettersi in gioco altrove. Alla Juventus ritroverebbe l’amico Cristiano Ronaldo.

SPORTAL.IT | 18-02-2020 10:23