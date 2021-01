Mercato Juventus: ultimo assalto per la punta

Archiviata la pratica Sampdoria, la Juventus è già concentrata sul prossimo impegno, ovvero l’andata delle semifinali di Coppa Italia a San Siro contro l’Inter di Antonio Conte. Tuttavia, c’è da pensare anche al mercato.

La finestra del calciomercato invernale si sta per chiudere (stop alle trattative alle 20:00 del 1 febbraio). I bianconeri sono ancora alla ricerca di un attaccante che possa diventare il vice Alvaro Morata.

Fabio Paratici non ha più molto tempo ed è chiamato ad un’accelerata, anche se il diretto interessato non sembra affatto in ansia: “Abbiamo visto che Kulusevski può giocare da seconda punta, l’infortunio di Dybala è meno grave del previsto e rientrerà in 7-10 giorni. Siamo stati alla finestra, le valutazioni proseguono“, le sue parole a Sky Sport.

Anche Andrea Pirlo non pare deluso dal mancato arrivo, almeno sino ad ora, di un attaccante: “Non abbiamo mai pensato di dover prendere per forza un attaccante perché sappiamo che abbiamo tanti giocatori che si adattano bene al ruolo”.

Tuttavia, la possibilità che una punta arrivi ci sono ancora. Il nome di Gianluca Scamacca continua a gravitare attorno alla società bianconera anche se il Sassuolo, proprietario del cartellino, non pare intenzionato a fare sconti.

Da non escludere neppure la pista che porta a Gianluca Pellè. Il 35enne ex attaccante della Nazionale è attualmente svincolato, quindi potrebbe essere contattato anche in un secondo momento.

C’è anche chi si aspetta un nome a sorpresa in queste ultime ore di mercato. La Juventus non ha fretta e potrebbe anche decidere di restare com’è ma, dovesse arrivare l’occasione giusta, non si farebbe trovare impreparata.

OMNISPORT | 31-01-2021 08:59