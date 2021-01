Mercato Juventus: quanti attaccanti per Paratici

La Juventus, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, si sta rilanciando anche in campionato. Mercoledì sarà impegnata in Coppa Italia, contro la Spal. Insomma, tanti impegni all’orizzonte e, quindi, la necessità di rinforzi.

In particolare, si cerca un vice Alvaro Morata. Fabio Paratici, uomo mercato dei bianconeri, è stato chiaro: “Mercato? Non abbiamo necessità, la finestra di gennaio è fatta di opportunità”. Tradotto: se ci sarà l’occasione giusta, la Vecchia Signora non si tirerà indietro.

Tante le opzioni sul tavolo. Il giovane Gianluca Scamacca pare in pole position. Classe 1999, attualmente al Genoa, è di proprietà del Sassuolo che non sembra intenzionato a fare sconti nel caso di un affondo bianconero.

Nelle ultime ore si è fatto il nome anche di Edin Dzeko. Per il 34enne bosniaco, la Juventus sarebbe disposta a fare uno sforzo importante ma punterebbe ad inserire nella trattativa una contropartita (Federico Bernardeschi).

Non mancano altre candidature. Nell’Udinese gioca Kevin Lasagna, giocatore che sa attaccare la profondità come pochi altri e potrebbe tornare molto comodo all’allenatore bianconero Andrea Pirlo.

Da non escludere anche un giocatore dall’estero. La Juventus ha contatti con tutti i club d’Europa. Potrebbe anche valutare l’idea di un prestito, nel caso in cui il giocatore proposto fosse di caratura internazionale. Il classico bomber in cerca di rilancio.

La sensazione è che, nei prossimi giorni, Fabio Paratici farà la sua mossa. Non c’è fretta ma, visti i tanti impegni che attendono la Vecchia Signora, risolvere il rebus vice Alvaro Morata sarebbe importante.

OMNISPORT | 25-01-2021 09:06