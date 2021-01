Juventus, sfida all'Inter per Dzeko: così i bianconeri tentano la Roma

Alla Roma è esploso il caso Edin Dzeko, nel culmine di una settimana decisamente turbolenta. Il bosniaco, privato della fascia di capitano e non coinvolto contro lo Spezia in campionato, è improvvisamente tornato sul mercato anche in questa sessione invernale. E se in queste ore l’Inter è tornata a bussare alla porta dei giallorossi, anche la Juventus sembra pronta a inserirsi nuovamente nella corsa a colui che rappresenta un suo antico obiettivo.

A rilanciare l’ipotesi è ‘SportMediaset’, che parla di un’ipotesi di scambio anche sull’asse tra la Capitale e Torino. Se infatti in queste ore si è parlato molto di un’altra operazione (quella che manderebbe Dzeko all’Inter e Christian Eriksen in giallorosso), anche la Juventus potrebbe tentare la Roma con un componente della sua rosa.

Si tratta di Federico Bernardeschi, che potrebbe essere inserito nella trattativa lampo per aggiudicarsi Dzeko. Una soluzione praticabile considerando i contratti dei due giocatori, entrambi in scadenza nel 2022. Il vero nodo è però rappresentato dagli stipendi dei due giocatori, con cifre decisamente diverse.

Bernardeschi guadagna infatti 4 milioni all’anno, contro i 7,5 di Dzeko. Un aspetto che alla Vecchia Signora non vogliono prendere sotto gamba. Insieme a quello dell’età (Dzeko ha 35 anni, Bernardeschi deve ancora compierne 27).

Se quindi la Roma si è già coperta le spalle riportando tra i suoi ranghi Stephan El Shaarawy, ora c’è la grana Dzeko da risolvere. E non è detto che Juventus e Bernardeschi rappresentino la soluzione migliore.

