Mercato Inter, spunta un sorprendente scambio con la Roma

Eriksen alla Roma, Dzeko all’Inter. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, questo sarebbe il clamoroso scambio tra i due club. Il danese, ormai fuori dal progetto di Antonio Conte, è sul mercato da diverso tempo. Stessa cosa non si può certo dire per l’attaccante bosniaco, fino a pochi giorni fa perno centrale e leader dei giallorossi. Tutto è cambiato dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Il presunto litigio con il tecnico Paulo Fonseca ha stravolto le gerarchie, tanto da non convocare Dzeko per il delicato match di campionato con lo Spezia , vinto solo allo scadere grazie a una rete di Pellegrini .

Dopo la partita, Fonseca ha risposto freddamente alle domande riguardo il caso Dzeko: “Non ho nulla da dire, mi sono espresso a riguardo in conferenza ieri. Capisco la curiosità a riguardo, ma non c’è nulla da aggiungere.

L’importante è quello che abbiamo dimostrato sul campo”. L’allenatore portoghese, portando a casa 3 punti fondamentali, si è salvato in corner, dopo essere stato pericolosamente vicino all’esonero. Adesso è Dzeko in bilico e nessuno a Trigoria l’avrebbe mai immaginato.

Il club giallorosso sarebbe favorevole allo scambio per portare Eriksen nella Capitale. Chi invece fa muro è Zhang, nonostante l’interesse di Conte per Dzeko più volte dichiarato. Il numero uno dei nerazzurri ha imposto il veto sul mercato, per ora.

La trattativa sembrerebbe assai complicata al momento, ma le cose potrebbero cambiare in estate. Eriksen ha voglia di cambiare aria, Dzeko rischia di essere messo a margine. Solo una pace con Fonseca potrebbe ristabilire l’ordine, ma il rapporto con il tecnico è in totale declino.

OMNISPORT | 24-01-2021 12:06