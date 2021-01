Roma, scoppia il caos tra Dzeko e Fonseca

La netta sconfitta nel derby con la Lazio e il disastro in Coppa Italia hanno messo in bilico la posizione di Paulo Fonseca, allenatore della Roma. I giallorossi affronteranno ancora lo Spezia, questa volta in campionato, per riscattare la partita di martedì sera. Il tecnico portoghese, alla vigilia del match, non ha manifestato preoccupazioni sul probabile esonero: “Ho sempre sentito l’appoggio del presidente, anche oggi abbiamo parlato e ho sentito di nuovo, come sempre, la sua fiducia. Per me questa non è una questione”.

In Coppa Italia, la Roma ha perso in campo contro i luguri per 2-4, ma ad alimentare ancora più la tensione ci ha pensato Fonseca, operando un cambio in più del previsto. Nell’ultima ora, è infatti arrivata l’ufficialità della sconfitta a tavolino: “Le 6 sostituzioni in Coppa Italia? È vero, dobbiamo tutti sapere le regole. Il problema è che cambiano tutti gli anni, e in altre competizioni sono diverse, ma non voglio scappare dalle mie responsabilità. Se sarei disposto a dimettermi? Questo è un progetto nuovo, con un nuovo presidente che col tempo sta avendo difficoltà ma devo dire un’altra cosa: io non sono il tipo di persona che si arrende”.

Dopo la partita di Coppa, la situazione in casa Roma è degenerata. Prima è stato esonerato il team manager Gombar, poi c’è stato l’ammutinamento della squadra a Trigoria, che in un lungo faccia a faccia con Fonseca ha chiesto il reintegro del dirigente. Ma c’è dell’altro. Domani, contro lo Spezia, ci sarà un’assenza importante e imprevista: “Sfortunatamente Dzeko ha una contusione – ha spiegato Fonseca – ieri ha sentito un fastidio e non sarà pronto”.

Stando però alle ultime indiscrezioni – come riporta il Corriere dello Sport – le dichiarazioni di Fonseca non reggerebbero tanto. Difficile pensare che un lottatore come Dzeko dia forfait per una botta subita, specialmente in una gara così delicata. Girano voci di un duro confronto tra il bosniaco e il tecnico portoghese dopo il match in Coppa Italia, dove l’attaccante giallorosso è entrato solo nei tempi supplementari. Un rapporto complicato quello tra Dzeko e Fonseca, già dall’estate passata. L’ex Shakhtar, in conferenza, ha glissato subito la domanda in questione: “Il mio rapporto con lui? Non dico altro, penso alla gara di domani”. La Roma al momento è una polveriera e domani Fonseca rischia seriamente il posto, in una gara ancor più complicata vista anche la dubbia assenza di Dzeko.

OMNISPORT | 22-01-2021 17:36