Imprevisto inaspettato per Simone Inzaghi e la Lazio. Luis Alberto, uomo derby grazie a due gol e uno dei calciatori più in forma dei biancocelesti, dovrà fermarsi per almeno dieci giorni, dopo essere stato operato di appendicite acuta.

Lo spagnolo, che fin dal pomeriggio ha avvertito dei forti dolori all’addome, è andato alla clinica Paideia sotto consiglio dello staff medico. Salterà sicuramente la Coppa Italia e il Sassuolo in campionato.

OMNISPORT | 19-01-2021 21:43