Mercato Juventus: Bernardeschi ai saluti, scambio in arrivo

Federico Bernardeschi lascerà la Juventus a gennaio. L’ex centrocampista della Fiorentina è ormai una seconda scelta per Andrea Pirlo, e non può permettersi di restare in panchina a pochi mesi dall’Europeo. Inoltre il giocatore è in scadenza di contratto nel 2022, e i bianconeri non hanno intenzione di prolungare l’accordo ma puntano a cederlo per monetizzare e non rischiare di perderlo a zero tra un anno.

E’ previsto a breve un incontro tra l’agente Mino Raiola e la dirigenza bianconera per valutare le diverse opzioni. Bernardeschi potrebbe essere inserito nella trattativa con il Lione per arrivare a Memphis Depay, un giocatore da tempo nel mirino dei bianconeri.

L’attaccante olandese è in scadenza di contratto e sta cercando una nuova squadra: il Barcellona, in pole per l’acquisto, si è al momento tirato indietro e secondo calciomercato.com i contatti tra l’agente del giocatore, il Lione e i dirigenti bianconeri si sono intensificati nelle ultime settimane. Si parla di un contratto da 5 milioni di euro a stagione.

Bernardeschi piace molto anche al Milan, che però rifiuta qualsiasi formula di scambio. Maldini è interessato al giocatore ma difficilmente presenterà offerte in grado di accontentare la Juventus.

“Il fantastico giocatore ammirato alla Fiorentina non può essere quello dello scorso anno. Lo sa lui e lo sanno i bianconeri. Fede è da Juve e lo dimostrerà”, erano state le parole di Raiola solo alcune settimane fa. La situazione sembra ora radicalmene cambiata.

OMNISPORT | 29-12-2020 16:31