Mercato Juventus: una panchina per due con un terzo incomodo

La Juventus, grazie al sofferto ma fondamentale successo ai danni dell’Inter, è ancora in corsa per un posto in Champions League e, mercoledì sera, si giocherà la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Tuttavia, in casa bianconera, si sta già lavorando per la prossima stagione. In primis, si sta decidendo a chi affidare la panchina per l’annata 2021/22, dando per scontato l’addio di Andrea Pirlo (solo un miracolo potrebbe regalargli la riconferma).

Una poltrona per due, con un terzo incomodo. I nomi più caldi sono quelli di Zinedine Zidane e Max Allegri. Il primo, di fatto, ha svelato come sia pronto a dire addio (per la seconda volta) al Real Madrid.

Il tecnico francese pare tentato da due opzioni: nazionale francese o allenare la Juventus. Molto dipenderà dalle condizioni che si verranno a creare e dalla sua eventuale voglia di rimettersi in gioco in Italia, dove è ancora oggi venerato.

Max Allegri, dopo i cinque anni meravigliosi in bianconero, attende novità ma sarebbe anche in corsa per la panchina proprio del Real Madrid. Tuttavia, come detto, ci sarebbe un nome da non sottovalutare che potrebbe cambiare tutti gli scenari.

Raul Blanco, leggenda dei blancos, si sarebbe sentito, secondo DonDiario, con il presidente del Real Madrid Florentino Perez e potrebbe anche essere l’erede di Zinedine Zidane. Se così fosse, tutto potrebbe cambiare anche per quanto concerne la corsa alla panchina bianconera.

I prossimi giorni saranno decisivi. Non appena la stagione sarà ufficialmente conclusa, si comincerà a trattare. La Juventus ha tanta voglia di iniziare un nuovo ciclo ma prima deve capire se potrà offrire al nuovo tecnico la partecipazione alla prossima Champions League.

